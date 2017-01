Încă două zile cu „Hop“-uri, la Costineşti

Fără inhibiţii, dar decenţi, fără reţineri, dar convingători, aşa cum au fost şi la preselecţii, tinerii actori care concurează la cea de-a XVI-a ediţie a Galei Tânărului Actor „Hop“, de la Costineşti, continuă să fie spectaculoşi. Astăzi şi mâine, după primele două zile de concurs, emoţiile sunt şi mai intense, deoarece se apropie momentul mult-aşteptat: premierea. Rezultatele competiţiei vor fi... divulgate mâine, de la ora 21.00, când se va anunţa la cine va ajunge Marele Premiu al Galei, Premiul „Ştefan Iordache”. Tot atunci se va afla cine va fi cel mai bun actor sau cea mai bună actriţă şi cine va primi Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă. Alte distincţii speciale şi tradiţionale îşi aşteaptă câştigătorii.

JURIU Cert este că va fi dificilă misiunea juriului, prezidat de actriţa Oana Pellea şi format din dramaturgul Radu Macrinici, actriţa şi cantautorul Ada Milea şi actorii Marius Manole şi Ion Rizea.

ÎN CONCURS Şi În AFARA LUI Până la marele moment al galei, iubitorii teatrului de pretutindeni sunt aşteptaţi astăzi şi mâine, de la ora 17.00 şi până spre miezul nopţii, la Vox Maris No. 1 Club Grand Resort din Costineşti, să-i urmărească pe tinerii actori din competiţie şi să vadă spectacolele invitate în afara concursului. Astfel, atât astăzi, cât şi mâine, de la ora 17.00, va avea loc concursul la secţiunea Individual, iar de la ora 19.00, cel de la secţiunea Grup. Astăzi, de la ora 21.30, publicul va urmări spectacolul invitat în afara concursului, „Zic zac”, de Andrea Gavriliu. Mâine, în ultima seară a galei, pe scena de la Vox Maris va putea fi urmărit, de la ora 19.45, un alt titlu „hors concours”, în limba Marelui Will, „Pretend We Make You Happy”, de Andreea Novac. Spectacolul este nerecomandat copiilor.

OMAGIU MARIEI TĂNASE După festivitatea de premiere, organizată de la ora 21.00, Gala „Hop“ se va încheia cu un omagiu adus Mariei Tănase, de la ora 22.00. Este vorba despre spectacolul „Hai iu iu nu hi you you”, rezultat în urma atelierului de creaţie „Maria Tănase. 1913-2013”, coordonat şi organizat de Vlaicu Golcea, în fiecare din cele patru zile ale Galei „Hop“, de la ora 10.00.

Cea de-a XVI-a ediţie a Galei „Hop“ de la Costineşti este organizată de Uniunea Teatrală din România şi Vox Maris No. 1 Club Grand Resort, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Evenimentul a debutat miercuri şi are o temă incitantă: „Sunt actor, sunt spectaculos”.