Încă două zile pentru distribuirea ajutoarelor UE

09:31:08 / 22 Ianuarie 2014

cata mila!!!!!!!!!!!

Am ajuns la mila Europei. Nu este deloc demn de lauda, ci de mila! Cati oameni au nevoie de hrana in acest oras SARAC!Credeti ca aceste alimente sunt suficiente sau....... in termenul de garantie? Toate vechi, dar dupa conducatori f. mult cantitativ. ce sa-i faci, au grija de nevoiasi!!!!!!!!!!!!Totul este un joc politic pe care-l fac pentru a creste in ochii oamenilor.Credeti ca vor creste? Eu nu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!