Încă două zile pentru fanii care vor să asiste gratis la concertul „Depeche Mode”

Admiratorii trupei „Depeche Mode”, care va concerta pe data de 16 mai, în Parcul Izvor din capitală, au ocazia să asiste gratis la acest eveniment. Cei care îşi doresc să nu plătească bilet pentru acest show trebuie să acceseze site-ul www.bestmusic.ro şi să răspundă corect, pînă pe data de 13 mai, la cinci întrebări referitoare la trupă şi realizările acesteia.

Chiar dacă s-a înfiinţat în 1976, sub denumirea „No Romance“, trupa „Depeche Mode” (numită astfel în 1980) a cunoscut succesul în 1990, odată cu albumul „Violator“, care a conţinut super-hiturile „Enjoy the Silence“, „Policy of Truth“ şi „Personal Jesus“. La începutul anilor ’90, perioada de maximă expansiune pentru muzica alternativă, „Depeche Mode“ a devenit una dintre cele mai de succes formaţii din lume, iar LP-ul „Songs of Faith and Devotion“ a intrat în topuri direct pe locul I. După o pauză de patru ani, în 1997, „Depeche Mode“ revine cu albumul „Ultra“, promovat de hituri precum „Barrel of a Gun“ şi „It\'s No Good“, material urmat, în 2001, de „Exciter“. În octombrie 2005, „Depeche Mode” a lansat albumul de studio cu numărul 11, „Playing The Angel“, iar turneul de promovare a materialului, „Touring the Angel“, a înregistrat vînzări de peste 1,8 milioane de bilete în Europa şi pentru prima dată în istoria trupei, a ajuns în România. „Depeche Mode” a concertat pentru prima dată în România pe 23 iunie 2006, stadionul „Lia Manoliu” găzduind 44.000 de fani.