Încă mai sunt premise pentru refacerea USL?!

07:48:58 / 18 Martie 2014

ingrijorare mare , sperante desarte

USL reprezinta un caz unic in politicianismul romaneasc . Printr-o demagogie desantata , profitand de nemultumirea celor carora li s-au diminuat salariile si pensiile , si o politica de ridicare in slava cerului a celor doi profitori Ponta - copy si Antonescu KKR , s-a realizat o coalitie care n-a avut decat un singur scop , obtinerea puterii si alungarea lui Basescu de la Cotroceni . Cu un " Program " fara nicio legatura cu realitatea , fara nicio realizare pe plan economic si social , " Marea coalitie " a ajuns acolo unde e si firesc si normal : la descompunere . Existenta USL si ineficienta acesteia , ne duce cu gandul la fabula cu ţânţarul care solicitand un post la o intreprindere , cel de la cadre , vazandu-l cu trompă l-a incadrat pe post de elefant si l-a pus sa care busteni . A bazait ţânţarul in luna de proba pe un bustean dar n-a reusit sa-l ridice , drept pentru care a fost destituit . Adresandu-se tribunalului , tantarul a castigat procesul si a fost reincadrat pe acelasi post . In politica romaneasca toti nu fac altceva decat sa bâzâie si sa suga sangele bugetului , in timp ce busteanul economiei ramane nemiscat . Mai exista o sansa : sa ne rugam cu totii ca sa guverneze Ponta in continuare cu USL sau USD sau cum o fi , pentru ca s-ar putea , cu ajutorul votului nostru sa vina altii si mai rai .