„Încă nu avem puse la punct automatismele de joc”

La sfârşitul săptămânii trecute a debutat Liga Europeană la volei masculin, competiţie în care naţionala României face parte din Grupa C, alături de Slovacia, Turcia şi Belarus. După cele patru meciuri jucate în prima etapă, în clasament este un echilibru aproape perfect! Fiecare echipă a obţinut câte o victorie în weekend-ul trecut: România - Slovacia 3:0 şi 1:3, Turcia - Belarus 1:3 şi 3:0.

„Noi am greşit mai mult în fazele în care nu am avut preluare bună, iar mingile apărate nu le-am pus decisiv în teren. Aici s-a făcut diferenţa şi trebuie să spun că mai avem mult de lucru. Încă nu avem puse la punct automatismele, iar sub presiune avem destule probleme, mai ales atunci când echipa adversă conduce”, a declarat selecţionerul României, Stelian Moculescu, după înfrângerea de sâmbătă. „Încă nu avem prea multă constanţă în joc, nici prea multă calitate, însă nu a fost chiar totul rău. Ne-am bătut pentru puncte, nu am avut atitudinea din anii trecuţi, dar mai avem până vom suda relaţiile de joc. Nici vineri, când am câştigat, nu am jucat la cel mai bun nivel, avem încă rezerve să creştem în joc”, a spus Adrian Gontariu, universalul naţionalei. „Echipa noastră s-a reunit de curând. Avem doar o săptămână de antrenamente împreună şi există probleme de concentrare. Meciul al doilea a fost superior, începând cu preluarea, care ne-a permis să construim mai uşor. Pentru a ajunge la nivelul nostru de vârf trebuie să mai muncim mult”, a afirmat Emanuele Zanini, selecţionerul Slovaciei.

În etapa viitoare din Liga Europeană, naţionalele României vor evolua în Turcia. Meciurile sunt programate sâmbătă şi duminică: fetele joacă de la ora 17.00, băieţii de la ora 19.30.