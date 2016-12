Încă nu avem un Registru Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

Ministerul Mediului şi Pădurilor depune toate eforturile pentru ca Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră să devină operaţional în luna iulie, când la Bonn vor avea loc audierile, a declarat, ieri, ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, la conferinţa Viitorul Mediului. \"Ca primă prioritate, în atenţia noastră stă operaţionalizarea Registrului privind alocările de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Depunem toate eforturile ca acest registru să devină operaţional în cursul lunii iulie, când la Bonn vor avea loc audierile, şi sperăm să avem un rezultat pozitiv, astfel încât să putem începe tranzacţionarea, iar cele 200 de companii care astăzi sunt în blocaj să poată să înceapă să opereze\", a spus Rovana Plumb. Într-o declaraţie politică recentă (din luna aprilie), Rovana Plumb atrăgea atenţia că România este singurul stat european în care Registrul Naţional este blocat de peste patru luni, de aceea se impun măsuri urgente pentru operaţionalizarea Registrului Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ca efect, România înregistrează pierderi de peste un miliard de euro prin scăderea valorii de piaţă a certificatelor şi încă 600 milioane de euro prin suspendarea la tranzacţionare. În plus, peste 200 de operatori economici care intră sub incidenţa prevederilor Schemei europene de comercializare cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră nu pot participa liber la piaţa europeană a certificatelor. De asemenea, peste 10 operatori economici care au în derulare proiecte tip Implementare în comun (Joint Implementation) nu-şi pot realiza obligaţiile contractuale privind transferul reducerilor de emisii către Registrele statelor din care provin partenerii europeni cu care dezvoltă aceste proiecte. România are de vânzare 300 de milioane de certificate verzi.