Încă o bancă acordă credite relaxate

Creditele relaxate au apărut, de ieri, şi la ghişeele BRD. Aceasta este a doua bancă din România, după Alpha Bank, care a primit aprobarea BNR pentru a oferi astfel de împrumuturi. Aprobarea pentru BCR ar putea veni săptămîna viitoare. Deşi băncile comerciale pot acorda acum credite după bunul plac, noile împrumuturi se dovedesc, în realitate, a fi prea puţin atractive. Alpha Bank acordă noile credite cu avans între 0 şi 15% şi permite clienţilor să se îndatoreze pînă la 65% din veniturile lunare. BRD permite unei persoane să ia orice credit fără avans şi să plătească o rată lunară reprezentînd 70% din venit. Din primele informaţii, şi BCR va împrumuta populaţia fără avans, dar nu va permite clienţilor să se îndatoreze mai mult de jumătate din salariul lunar.

Criteriile pentru obţinerea acestor împrumuturi sînt, însă, destul de restrictive şi pot fi îndeplinite doar de persoane cu salarii mari şi foarte mari, de peste 1.000 de euro. Asta pentru că băncile din România nu sînt dispuse să-şi asume riscuri mari. Practic, vor să evite listele interminabile de datornici. Rămîne de văzut, însă, cu ce oferte vor veni celelalte bănci comerciale care aşteaptă avizul BNR. Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian Gheţea, crede că validarea normelor se va termina abia în toamnă, întrucît procesul este unul anevoios, condiţiile impuse de BNR fiind foarte drastice.

Dobînzile pentru creditele imobiliare/ipotecare în euro încep de la 5,75%, iar avansul nu mai este obligatoriu. De asemenea, BRD are o nouă ofertă privind creditul de nevoi personale Expresso NonStop în euro, garantat cu ipotecă, cu dobînzi începînd de la 6%. În cazul tuturor creditelor garantate cu ipotecă (imobiliare, ipotecare sau de nevoi personale) clienţii cunosc, încă de la început, toate costurile pentru întreaga perioada de creditare, datorită sistemului transparent de dobînzi: dobîndă fixă în primul an şi indexabilă în anii următori, pe baza indicilor BUBOR şi EURIBOR. BRD este a doua bancă din România, cu active ce depăşesc 8,7 miliarde de euro. Banca are peste 2,2 milioane de clienţi şi operează o reţea de peste 600 de unităţi. BRD are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB (aprox. 5 miliarde de euro).