Încă o bancă intră în Prima Casă 4

Millennium Bank a anunţat că este interesată să participe la cea de-a patra etapă a Primei Case şi că va aloca 50 de milioane de euro, sumă echivalentă cu împrumuturile totale acordate în cadrul primelor trei etape ale programului. Oficialii băncii au mai spus că împrumuturile vor fi disponibile pentru clienţi după ce se va semna convenţia cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Dobânda creditelor va fi formată din Euribor la trei luni plus o marjă de 4%. Banca are şi o alternativă la Prima Casă - un credit ipotecar de cel mult 300.000 euro, pe 30 de ani, cu dobândă care începe de la Euribor/Robor pe trei luni plus 5% şi cu avans redus la 10%.