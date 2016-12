Încă o cerere exagerată a PD-L

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a prezentat ieri Biroului Permanent al Senatului, un raport privind cheltuielile din Fondul preşedintelui acestui for legislativ, pentru perioada 2009, precum şi un raport privind cheltuielile cu deplasările interne şi externe. Prezentarea acestui raport vine în urma solicitării făcută de senatorii PD-L. Mircea Geoană a declarat că vizita la Moscova din timpul campaniei electorale a fost “în interes de partid”, drept pentru care nu a trecut cheltuieli generate de aceasta în raportul de la Senat privind privind cheltuielile pentru deplasări. “Nu am folosit bani ai Senatului pentru nicio deplasare cu scopuri electorale. Banii pe care i-am folosit din fondul pe care-l am la dispoziţie i-am folosit exclusiv pentru cazuri sociale ale angajaţilor Senatului României”, a declarat Geoană.