Încă o Companie naţională

În ţara comisiilor şi comitetelor fără număr, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a fost divizată, o aripă nouă rezultată fiind, cu aprobarea Guvernului, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR). Ea se află sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi are un capital social de 28,415 milioane lei. Numărul maxim de posturi prevăzut la CNCIR este de 125, potrivit unei hotărâri de Guvern publicată în Monitorul Oficial. Principalul obiect de activitate al CNCIR este realizarea de testări şi analize tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat clasice, a aparatelor consumatoare de combustibil şi componentele acestora, cum ar fi cazanele pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte, echipamentele sub presiune mai mare de 0,5 bari, macaralele, ascensoarele, elevatoarele, etc.. În structura sa, compania are 12 filiale, una şi în Constanţa.