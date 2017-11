Încă o conferință privind schimbările climatice. Aceleaşi vorbe, se schimbă doar locul

Specialiştii în meteorologie atrag atenţia de mulţi ani asupra calamităţilor meteo ai căror „emisari” sunt furtunile extreme şi diferenţele foarte mari de temperatură. Trăim pe pielea noastră de ceva timp toate aceste semne şi, cu toate acestea, liderii lumii, adică vârful la care ar trebui să se ia cu adevărat deciziile, nu fac nimic. Mai corect ar fi spus „mai nimic”, căci se tot întâlnesc să vorbească despre asta. Cea mai recentă conferinţă privind schimbările climatice are loc la Bonn, unde cancelarul german, Angela Merkel, și președintele francez, Emmanuel Macron, se vor alătura altor oficiali din 197 de țări, celebrități, cercetători și activiști din domeniul mediului. La conferința care va dura două săptămâni vor participa de asemenea actorul Leonardo DiCaprio și fostul vicepreședinte american Al Gore, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Ea are loc la doi ani după semnarea acordului istoric de la Paris privind încălzirea globală. Veteranul guvernator al Californiei, Jerry Brown, și predecesorul său, fostul actor de cinema Arnold Schwarzenegger, se numără de asemenea printre cei 23.000 de delegați care urmează să participe la conferința din fosta capitală germană. Schwarzenegger a apărut ca unul dintre cei mai proeminenți critici ai poziției președintelui american, Donald Trump, față de schimbările climatice. Trump a anunțat în iunie 2017 planurile de retragere a SUA din acordul de la Paris dacă nu intervin schimbări majore în cadrul acordului, ce are drept scop reducerea emisiilor globale cu efect de seră. Scopul conferinței de la Bonn este de a conveni un cadru de reglementări care să permită compararea și monitorizarea obiectivelor naționale privind climatul.