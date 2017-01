Încă o dată Marica!

Jucător decisiv atît la naţionala României, cît şi la echipa sa de club, Ciprian Marica devine unul dintre cei mai valoroşi tineri jucători ai momentului. Atacantul român a înscris golul victoriei şi miercuri seara, consfinţind victoria Şahtiorului în faţa italienilor de la AS Roma. Acum, Şahtior este la un pas de optimile Ligii Campionilor, dar are nevoie şi de... ajutorul Valenciei, care trebuie să învingă pe AS Roma în Italia! Valencia - pînă acum - şi-a respectat blazonul, vezi şi victoria de miercuri seară, într-un meci în care spaniolii au aliniat echipa a doua şi, în plus, l-au pierdut şi pe Villa, accidentat! Ca şi în Grupa E, în Grupa C clasamentul final a fost deja stabilit! Victoriile aşteptate pentru Liverpool şi Bordeaux au decis ocupantele poziţiilor 1 şi 3, astfel că în ultima etapă rezervele au şansa afirmării! Şi în Grupa B s-a lămurit situaţia echipelor calificate, după ce Inter a învins pe Sporting şi a ocupat al doilea loc promovant. Bayern a obţinut remiza programată la Moscova, dar pentru a-şi păstra prima poziţie în grupă nu are voie să piardă în ultima etapă, cînd găzduieşte pe Inter, pe "Allianz Arena". În sfîrşit, Grupa A şi-a amînat deznodămîntul pentru ultima rundă. Barcelona a cîştigat la Sofia fără să strălucească. Dar pentru spanioli vestea proastă a venit de la Bremen, unde gazdele s-au impus... conform aşteptărilor! Chelsea a aliniat o echipă din care au lipsit doar 3-4 titulari, dar... "germanii şi-au dorit mai mult victoria"!!! Astfel că peste două săptămîni, pe "Nou Camp" va fi un meci pe viaţă şi moarte, în care Barcelona va avea doar varianta victoriei.

Rezultatele partidelor de miercuri seară - GRUPA A: Werder Bremen - Chelsea 1-0 (Mertesacker 27); Levski Sofia - FC Barcelona 0-2 (Giuly 5, Iniesta 65). Clasament: 1. CHELSEA 10p; 2. Werder 10p; 3. Barcelona 8p; 4. Levski 0p. GRUPA B: Spartak Moscova - Bayern Munchen 2-2 (Kalinicenko 16, R. Kovac 72/ Pizzaro 22, 39); Inter Milano - Sporting Lisabona 1-0 (Crespo 36). Clasament: 1. BAYERN 11p; 2. INTER 9p; 3. Sporting 5p; 4. Spartak 1p. GRUPA C: FC Liverpool - PSV Eindhoven 2-0 (Gerrard 65, Crouch 89); Girondins Bordeaux - Galatasaray 3-1 (Alonso 22, Laslandes 47, Faubert 50/ Inamoto 73. Clasament: 1. LVERPOOL 13p; 2. PSV 10p; 3. Bordeaux 4p; 4. Galatasaray 1p. GRUPA D: Şahtior Doneţk - AS Roma 1-0 (Marica 61); Valencia CF - Olympiakos Pireu 2-0 (Angulo 45, Morientes 46). Clasament: 1. VALENCIA 13p; 2. Roma 7p; 3. Şahtior 5p; 4. Olympiakos 2p.