Încă o fuziune în piaţa bancară

Banca Italo Romena (BIR), cu operaţiuni în România, va fuziona cu Veneto Banca, în cadrul unui proces de eficientizare a activităţii, a anunţat şeful BIR, Paolo Mariani. Astfel, după finalizarea tranzacţiei, sucursala din Bucureşti a BIR va deveni Direcţia Teritorială din România a Veneto Banca. Fuziunea, care ar trebui să se încheie până la finele anului, a fost deja aprobată de Consiliile de Administraţie ale celor două instituţii de credit. „Aşteptăm aprobarea Băncii Italiei, însă o notificare a fost trimisă deja şi Băncii Naţionale a României”, a precizat Mariani. Fără doar şi poate, 2013 a fost (şi încă este) un an al marilor mişcări în piaţa bancară. Spre exemplu, surse din sistem au anunţat recent că şi Millenium Bank are în vedere vânzarea subsidiarei din România. UniCredit Ţiriac Bank a preluat clienţii persoane fizice cu depozite la Royal Bank of Scotland, iar până la jumătatea lunii octombrie vrea să îi preia şi pe cei cu credite. Apoi, din cauza crizei cipriote, clienţii cu depozite de peste 100.000 euro de la Bank of Cyprus România au trecut la Marfin Bank. De asemenea, portofoliul ATE Bank a fost transferat la Piraeus Bank, după care licenţa şi activele ATE au fost vândute unui investitor român. Nu în ultimul rând, în iulie, Raiffeisen Bank România a cumpărat portofoliul de retail al Citibank România.