Încă o licenţă pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în judeţ

Primăria oraşului Murfatlar a obţinut licenţă clasa 3, de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), pentru activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare ale deşeurilor, inclusiv ale celor toxice periculoase din deşeurile menajere, precum şi pentru activităţile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice. Primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru a declarat că în judeţul Constanţa există, conform site-ului ANRSC, doar trei Consililii Locale, ce asigură serviciul de salubrizare, prin modalitatea gestiunii directe, în conformitate cu prevederile legale existente: Cernavodă, Hîrşova şi acum Murfatlar. „Trebuie menţionat că depozitul neconform de deşeuri existent în oraşul Murfatlar are ca termen de închidere anul 2015. Am considerat că este absolut necesară intrarea în legalitate a serviciului de salubrizare prin obţinerea licenţelor prevăzute de lege“, a declarat Cojocaru. Prevederile Comunităţii Europene privind rampele de gunoi neconforme, arată că spre deosebire de comune, care au avut ca termen de închidere data de 16 iulie a acestui an, pentru oraşe, UE a dat ca termen de închidere anul 2015.