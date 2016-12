Încă o lună pentru plata impozitelor fără penalităţi

Se apropie scadenţa pentru plata taxelor şi impozitelor locale datorate de constănţeni bugetului local pentru semestrul II din acest an. 30 septembrie este termenul-limită, aşadar constănţenii mai au o lună la dispoziţie să plătească obligaţiile. Asta dacă nu au plătit deja integral taxele şi impozitele pentru 2013 la început de an, când au beneficiat şi de bonificaţia de 10% pentru persoane fizice şi 5% pentru persoanele juridice. Întorcându-ne la finele lui august, dacă mai aveţi câteva zile libere, nu ar fi rău să scăpaţi şi de această „grijă“. Nu de alta, dar după 30 septembrie vă pasc penalităţi „frumuşele“. 2% pentru fiecare lună ori fracţie de lună până la achitarea integrală a obligaţiilor vor plăti constănţenii care neglijează să plătească impozitele şi taxele locale. Amintim totodată că, spre deosebire de anii anteriori, taxa de habitat are termene scadente diferite. Totul pentru a le oferi constănţenilor posibilitatea de a plăti lunar, dacă vor, taxa de habitat. Aşa se face că cei care aleg să plătească semestrial, dar nu o fac până la 31 decembrie, după această dată vor fi nevoiţi să achite taxa cu penalităţi de întârziere, tot de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună până la achitarea integrală a obligaţiei.