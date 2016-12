Încă o manevră

Perioada în care Traian Băsescu îşi continuă campania electorală camuflată este cît se poate de propice pentru tot soiul de manevre ale unor instituţii „colaterale” administraţiei prezidenţiale, manevre care au drept scop fie compromiterea imaginii publice a oricărui contracandidat direct, fie a partidului din care provine. Aşa au apărut la orizont, acum vreo lună, ca prin minune, anchetele Agenţiei Naţionale pentru Integritate!

Dacă nu mă înşel, bătălia politică pentru înfiinţarea ANI a durat aproape doi ani, în mandatul trecut. Sincer să fiu, nu mai ţin minte cine a pus beţe în roate pentru aplicarea acestei idei, deoarece dezbaterile din Parlamentul trecut erau foarte confuze şi nu le puteam urmări cu regularitate, în schimb ştiu sigur că iniţiativa a venit din partea Comisiei Europene şi a fost lansată pe piaţa autohtonă de Monica Macovei. În egală măsură, nu am de unde să ştiu, aşa cum au speculat unele ziare de scandal, dacă fostul ministru al Justiţiei este rudă cu Alexandru Macovei, actualul şef al ANI. Ceea ce am aflat însă tot din presă, de data asta cu dovezi, este faptul că Alexandru Macovei are dosar la DNA! În paranteză fie spus, vedeţi prin ce metode machiavelice lucrează Băsescu? Îşi pune om la ANI, dar îi face dosar la DNA, ca să-l poată manevra politic… Deşi nu există dovezi oficiale, mulţi ziarişti susţin că preşedintele îi „are la mînă cu ceva” pe toţi şefii instituţiilor cheie din România. Pînă la urmă, ăsta a fost secretul puterii discreţionare a lui Traian Băsescu, în actualul mandat! Dar ANI este o chestie ceva mai „blajină” decît DNA-ul, ceva ce îmi aduce aminte de „veniturile ilicite” de pe vremea lui Ceauşescu…

După ce autorităţile române s-au scremut să pună pe picioare ANI, iată că „plăpînda” agenţie se trezeşte la viaţă şi devine activă exact în momentul în care preşedintele are mai mare nevoie de ea. Ca să vezi! Şi cine sînt primii cercetaţi? Doi PSD-işti şi un PNL-ist, devenit „independent”… Mircea Geoană este contracandidatul direct şi cel mai periculos pentru Băsescu la fotoliul prezidenţial, iar Nicoale Nemirschi, ministrul Mediului, ar putea fi trecut la capitolul „daune colaterale”, menite să afecteze mai mult imaginea partidului. Acuzaţiile aduse de ANI împotriva celor doi sînt absolut ridicole, dar nici n-aş avea spaţiu să le comentez aici. În privinţa „independentului” Cătălin Predoiu, lucrurile sînt ceva mai „delicate”, pentru că este vorba de actualul ministru al Justiţiei, iar un şef de stat are întotdeauna nevoie să ţină sub control acest minister! Sigur că ANI are mai multe dosare în cercetare, însă trebuie „să tragi cu tunul” ca să descoperi vreun membru PD-L…

Eu am o singură nedumerire la finalul acestui scurt comentariu. Viitorului candidat la alegerile prezidenţiale Traian Băsescu nu trebuie să-i verifice averea ANI? El nu dă socoteală nimănui, după cinci ani petrecuţi la Cotroceni?...