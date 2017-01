Încă o porţie de lectură pentru constănţeni

„Cititorii celebri” de la malul mării sunt aşteptaţi, în prima zi a lunii iulie, de la ora 18.00, la Librăria „Cărtureşti”, să se răcorească cu o... porţie de lectură. Propus spre dezbatere la această nouă întâlnire inclusă în cadrul Atelierelor de Lectură este cel mai recent volum semnat de scriitorul român stabilit în Statele Unite ale Americii, Petru Popescu. Este vorba despre „Fata din Nazaret”, despre care organizatorii de la Librăria Cărtureşti spun că este „o carte-semn, care poate tulbura conştiinţe doar pentru a le limpezi, apoi, în apele tămăduitoare”.

Volumul apărut la editura „Curtea Veche”, în traducerea lui Mihnea Gafiţa, are un subiect răscolitor care poate naşte controverse. „Când am plâns moartea fratelui meu geamăn, am socotit-o o dovadă clară că Dumnezeu nu există - altfel cum ar fi putut să-mi sacrifice fratele? Şi am fost ateu în practică, mulţi ani. Am trăit curriculumul de negaţie a religiei şi apoi, de dezbatere şi de revenire al multor intelectuali europeni. La jumătatea vieţii, am redevenit mistic, fără să-i dispreţuiesc pe atei. În tot acest timp, patru personaje esenţiale au coexistat în mine, alături de personajele vieţii mele reale: Dumnezeu, Iisus, Maria şi Pilat”, mărturiseşte Petru Popescu, aducând în discuţie resorturile intime care au stat la baza elaborării romanului. Prozatorul a precizat, în cadrul recentei întâlniri cu scriitorii din Constanţa, că ideea de a scrie un roman despre Sfânta Familie l-a obsedat încă dinainte de plecarea sa din România, în anul 1974, dar că nu a avut curajul şi cunoştinţele necesare pentru a o scrie. De altfel, Petru Popescu a spus că a conceput această carte ca fiind prima parte a unei trilogii.