Încă o provocare pentru Filimon şi Samara

La finalul acestei săptămâni, în perioada 14-16 iunie, Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău va găzdui Campionatele Europe de tenis de masă la dublu mixt, la startul competiţiei urmând să fie prezente 19 echipe. Marii favoriţi sunt constănţenii Andrei Filimon (CS 2004 Tomis) şi Eliza Samara (CS Farul), care au câştigat ultimele două titluri, în 2011, la Istanbul, şi în 2012, tot la Buzău.

„Suntem în formă şi tot ceea ce ne propunem este să luăm medalia de aur. Nu ne interesează altceva. Ne-am pregătit împreună în ultima lună şi am pus la punct ultimele detalii. Va fi dificil, pentru că suntem campioni şi toată lumea şi-au propus să ne învingă, dar suntem decişi să depăşim toate piedicile. Sunt multe cupluri noi, cu care nu ne-am întâlnit până acum, însă trebuie să ne acomodăm repede. Principalii contracandidaţi sunt belaruşii, cehii, ruşii, dar şi celelalte echipe din România”, a spus Eliza Samara. „Va fi dificil, mai ales că plecăm din postura de favoriţi, dar ne-am propus să obţinem al treilea titlu european consecutiv. Principalii contracandidaţi sunt belaruşii Pavel Platonov şi Alexandra Privalova, împotriva cărora am mai jucat la ultimele două ediţii. În urmă cu doi ani ne-au învins în faza grupelor, dar ne-am calificat mai departe şi am cucerit medalia de aur. La ediţia de anul trecut am câştigat în faţa lor în semifinale. Mai sunt şi cehii, în special cuplul format din Antonin Gavlas şi Renata Strbikova, dar şi românii”, a adăugat Andrei Filimon.

La întrecere va lua parte încă un dublu constănţean, alcătuit din Lucian Munteanu (CS 2004 Tomis) şi Cristina Hîrîci (CS Farul). „Mi-ar plăcea foarte mult să avem o finală constănţeană”, a mărturisit Andrei Filimon. Constănţenii au ajuns aseară la Buzău, iar astăzi vor susţine primele antrenamente în sala “Romeo Iamandi”.