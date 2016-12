Încă o punte între România şi R. Moldova

Podul Rădăuţi Prut - Lipcani a fost inaugurat luni, devenind al zecelea punct de trecere a frontierei între România şi R. Moldova. UE a contribuit cu 11 milioane de euro la acest proiect. Primul cetăţean moldovean care a trecut prin noul punct vamal a fost însuşi premierul Vlad Filat. “După 66 de ani, este în sfârşit posibilă trecerea peste râul Prut. Cu un an în urmă, la o acţiune de protest, când am rupt o bucată de sârmă ghimpată, am spus că vom scoate tot gardul de sârmă, iar podul va fi pus în funcţiune. Iată că am reuşit, pas cu pas. Noi ne dorim să trăim liber şi să circulăm liber”, a declarat Filat. Panglica inaugurală a fost taiată împreună cu ministrul român al Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga. Acesta a precizat că podul Rădăuţi - Lipcani este cel de-al zecelea punct de trecere a frontierei dintre R.Moldova şi România. “De la sfârşitul lunii martie veţi putea trece pe aici fără vize, pentru că Acordul de mic trafic va intra în vigoare! Sperăm să vedem cât mai curând permisul european de mic trafic”, a subliniat ministrul român. La rândul său, Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei UE în R. Moldova, şi-a exprimat speranţa că acest proiect va fi şi o oportunitate de dezvoltare a euroregiunii.