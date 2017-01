Încă o recunoaştere la nivel mondial pentru mircişti

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa continuă să uimească lumea cu cunoştinţele lor. O echipă a Centrului de Cercetări al Elevilor al Fundaţiei Academice „Alumni” din cadrul CNMB a primit invitaţia de a se deplasa în SUA şi de a participa la concursul „2008 International Space Settlement Design Competition”, organizat de NASA la Houston, Texas. Invitaţia a venit după ce elevii mircişti au cîştigat mai multe premii (inclusiv Marele Premiu, care a fost revendicat de echipa „Dacia’s”) la concursul „2008 International Space Settlement Design Contest”, organizat tot de NASA, însă în California. Elevilor şi profesorilor îndrumători de la CNMB li s-au alăturat în lupta pentru cucerirea spaţiului alte 11 echipe din întreaga lume. Tema concursului a fost crearea unei staţii permanent locuită, pe Lună. Cele 12 echipe participante au fost împărţite în grupe de cîte trei şi li s-a dat un termen de 42 de ore pentru a realiza proiectul staţiei lunare. Grupa din care au făcut parte elevii mircişti s-a clasat pe locul al doilea. Din echipa CNMB au făcut parte Alexandru Băbeanu, Gabriel Burceanu, Adela Căpîlnaşiu, Mihai Caranica, Claudiu Cherciu, Lucian Crăciun, Mircea Creţu-Stancu, Rareş Curatu, Răzvan Marinescu, Maria Necşulescu, Iren Reşit, Mihai Roman, Daiana Toporău, Cristian Trancă, Miruna Zaiţ şi Andra Stroe, îndrumaţi de profesorii Radu Dragomir şi Ion Băraru.

La festivitatea de premiere, mirciştii au avut parte de o surpriză foarte plăcută. O parte dintre ei - Alexandru Băbeanu, Adela Căpâlnaşiu, Claudiu Cherciu, Sevda Memet, Iren Reşit, şi Daiana Toporău, prof. coord. Ion Băraru - au format echipa cîştigătoare „Dacia’s”, care a primit, la concursul organizat de NASA în California, în iunie, Marele Premiu pentru un proiect funcţional al unei staţii spaţiale locuite permanent. Pentru acelaşi proiect, echipa a fost acum premiată de către National Space Society (organizaţie sub patronatul căreia se organizează toate concursurile din acest domeniu). “Este un premiu acordat celor care au impresionat comunitatea ştiinţifică din domeniu prin proiectele realizate pe parcursul unui an. În acest an, onoarea a revenit elevilor de la CNMB. Aceste rezultate constituie o încununare a eforturilor deosebite depuse de elevii Centrului de Cercetări al Elevilor în acest an. Mulţumim pe această cale primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, pentru sprijinul nemijlocit acordat pentru realizarea deplasării în SUA”, a declarat profesorul coordonator Ion Băraru din cadrul CNMB.