Încă o speranţă pentru CSM Medgidia

Aflată la un pas de desfiinţare din cauza problemelor financiare, formaţia CSM Medgidia încă mai trage speranţe că va putea evolua în actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin. Neplătiţi de câteva luni, jucătorii lui Florin Cazan vor să se prezinte la meciul cu Ştiinţa Bacău, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 7-a. “O parte dintre jucători au plecat vineri acasă, dar i-am chemat înapoi şi vom avea o discuţie pentru a decide ce vom face pe viitor. Unii dintre componenţii lotului mi-au spus că vor să joace, chiar dacă nu-şi vor primi banii şi mă bucură faptul că vor să se pregătească şi să joace la acest nivel. Există o promisiune din partea conducătorilor că până vineri ne vom primi salariile pe luna august. Dacă se va întâmpla acest lucru, ne vom prezenta sigur la meciul cu Bacău. Ar fi păcat să se desfiinţeze această echipă, mai ales că am reuşit să formez un lot competitiv, am făcut câteva meciuri bune şi există speranţe ca valoarea echipei să crească pe parcursul sezonului”, a explicat antrenorul-jucător Florin Cazan. Chiar dacă se va prezenta la meciul de sâmbătă, CSM Medgidia are şanse mici să obţină un rezultat favorabil în disputa cu băcăuanii, ţinând cont că jucătorii Medgidiei nu s-au antrenat în primele două zile ale acestei săptămâni. “Ne va fi destul de greu, dar mă bazez pe faptul că până luni am făcut programul normal de pregătire şi nu se vor simţi prea mult cele două zile de pauză”, a adăugat Cazan.