Încă o victorie a mirciştilor

Învăţământul constănţean se poate mândri cu dascălii şi elevii săi. În perioada 17 - 23 mai, localitatea Huntsville, din statul american Alabama, a găzduit conferinţa internaţională a Societăţii Naţionale a Spaţiului din SUA (NSS - National Space Society). Pe lângă teoriticieni şi practicieni de seamă din domeniul ştiinţelor spaţiului (astronauţi, ingineri de la NASA, comentatori ştiinţifici etc.), printre invitaţi s-au numărat şi elevi din diferite ţări care au participat la prestigioasa competiţie organizată anual de centrul Ames al NASA, International Space Settlement Design Contest. După cum era de aşteptat, în mijlocul acestora s-au aflat şi elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, care, de la prima participare la concursul de design al unor staţii spaţiale, au devenit nelipsiţi de pe podiumul competiţiei. Pentru competiţia din acest an, echipele mirciste s-au pregătit sub îndrumarea profesorilor de fizică Ion Băraru, Lucian Oprea şi Claudia Dobrin, din cadrul CNMB. Indiferent dacă au câştigat sau nu premii, toţi elevii invitaţi au pregătit materiale (pliante, prezentări power point) pentru a-şi susţine lucrările realizate pentru ultima competiţie NASA. Din totalul participanţilor, numai 15 echipe au fost, însă, alese să prezinte lucrările în faţa invitaţilor, şapte dintre acestea fiind formate din membrii Centrului de Cercetări al Elevilor din CNMB.

PRIMUL ROMÂN PREMIAT DE NSS. „Elevii constănţeni i-au impresionat pe cei prezenţi prin faptul că au susţinut prezentările în lipsa profesorilor îndrumători, ceea ce nu s-a întâmplat cu echipele celorlalte state, profesorul îndrumător fiind nevoit să dea indicaţii continue membrilor echipei”, a povestit prof. Ion Băraru. De asemenea, nivelul de pregătire al echipelor CNMB a avut darul de a uimi audienţa. „A fost mult mai uşor decât mă aşteptam, programul a fost lejer. Din păcate, perioada petrecută acolo a fost prea scurtă”, a spus Liviu Stamat, elev în clasa a X-a D a CNMB. La rândul lui, Mihai Voinica, coleg de clasă cu Liviu, s-a arătat impresionat de amabilitatea americanilor. Din echipele mirciste au făcut parte şi doi juniori, din ciclul gimnazial al Colegiului. „A fost foarte interesant şi mi-a plăcut foarte mult. Voi continua să particip la competiţiile NASA”, a spus Călin Adam, din clasa a VII-a B. Cea mai mare surpriză pentru delegaţia română a fost, însă, decernarea Premiului pentru Excelenţă al NSS profesorului Ion Băraru, iniţiator şi coordonator al multor proiecte ale elevilor privind aşezările umane în Cosmos. „Este o onoare pentru mine acordarea acestui premiu, cu atât mai mult cu cât este pentru prima dată când se oferă o astfel de distincţie unei persoane din mediul educaţional care nu este membră a NSS”, a afirmat prof. Ion Băraru.

EDWARD MCCOLLOUGH, MEMBRU ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL NSS: „SUNTEŢI ATÂT DE MOTIVAŢI ÎNCÂT NE-AR FACE PLĂCERE SĂ VĂ ALĂTURAŢI NSS ŞI SĂ PARTICIPAŢI LA COLONIZAREA SPAŢIULUI. VĂ ROG SĂ PĂSTRĂM LEGĂTURA.”

APRECIERI POZITIVE PENTRU ROMÂNIA. Din 2004, de la prima participare a elevilor mircişti la competiţiile NASA (Houston şi Ames), CNMB a adunat cinci mari premii şi numeroase premii şi menţiuni, fiind prezenţi, aproape de fiecare dată, pe podium. Performanţelor mirciştilor se alătură şi rezultatele extraordinare obţinute de elevii Liceului Teoretic „Ovidius” la aceleaşi competiţii. Mulţumită eforturilor cadrelor didactice şi elevilor, Constanţa a devenit un punct de interes major pentru specialiştii NASA. Printre mesajele transmise elevilor CNMB, prezenţi la conferinţa internaţională a NSS, se numără şi cel al ambasadorului Programului Spaţial, Lee Jones: “Nu renunţaţi la visele voastre! Faceţi-le să devină realitate!”, al directorului tehnic al Centrului de Zbor Spaţial Marshall al NSS, David Smitherman: „Vă mulţumesc pentru participarea la concursul privind crearea unei staţii spaţiale. Am auzit multe prezentări interesante şi am văzut idei noi pentru sisteme spaţiale viitoare. Sunt impresionat, în special, de accentul pus de elevii dumneavoastră pe detaliile privind problemele de bază ale designului, al cofondatorului concursului International Space Settlement Design Competition, Anita Gale: „Continuaţi să faceţi lucruri minunate în România în ceea ce priveşte viitoarele aşezări umane din spaţiu” şi al curatorului concursului NASA AMES Space Settlement Contest, Al Globus: „Aţi făcut o treabă fantastică! Voi sunteţi viitorul şi acesta este în mâini bune. Păstrăm legătura!”.