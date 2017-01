Încă opt zile pentru a cumpăra miel cu preţul corect

Odată cu apropierea Paştelui, creşte forfota pentru cumpărarea de „materie primă“ pentru pregătirea produselor tradiţionale. Aşa se face că mieii sunt la mare căutare în această perioadă şi cei mai mulţi dintre constănţeni încă sunt reticenţi atunci când cumpără carne fără a şti exact de unde provine şi fără a avea siguranţa că nu cumpără vreun câine, aşa cum s-a întâmplat acum câţiva ani. Din acest motiv, dar şi pentru a ţine sub control explozia preţurilor la carne, Primăria Constanţa, la iniţiativa primarului Radu Mazăre, prin Direcţia Pieţe, Târguri şi Oboare (DPTO), a pus la cale, acum şapte ani, programul „Preţul corect la carnea de miel“. 38 de tarabe din trei pieţe constănţene au fost pregătite pentru crescătorii de animale din judeţele Tulcea şi Constanţa, care au convenit împreună cu administraţia locală că preţul corect ar fi 23 lei/kg, faţă de anul trecut, când preţul maxim la care s-a vândut carnea de miel a fost de 25 lei/kg, după ce, la început, crescătorii au spus că nu vor să vândă un kilogram de carne cu mai puţin de 27 de lei. Miei gata tăiaţi şi avizaţi sanitar-veterinar pot găsi constănţenii în pieţele Griviţa şi Tomis III.

MAI MULŢI MIEI DECÂT ANUL TRECUT Şi piaţa Pescăruş, din cartierul Faleză Nord, este inclusă în program, ea având, însă, un statut aparte. Acolo, municipalitatea a convenit cu crescătorii de animale să vină cu „marfa vie“, adică mieii sunt ţinuţi în ţarc, iar constănţenii îi pot alege pe cei pe care-i doresc. Punctul de sacrificare a animalelor a devenit, de-a lungul ultimilor ani, cel mai vizitat loc de unde constănţenii şi-au cumpărat carnea ce ulterior a ajuns pe masa de Paşte. Ţarcul a fost amenajat vineri şi tot atunci au început să vină şi cumpărătorii. Mult mai mulţi decât în prima zi a programului derulat anul trecut. „Anul trecut am vândut doar un miel în prima zi. Acum am sacrificat deja zece şi ziua nu s-a terminat (până la ora 13.00 - n.r.). Oricum, nici vremea ploioasă nu ne-a ajutat prea mult, însă nu ne bazăm pe ce vindem acum. Săptămâna viitoare vor începe să vină mai mulţi cumpărători. Anul trecut am ajuns să vindem aproape 100 de miei în cea mai aglomerată zi“, ne-a povestit Cornel Bulgaru, cel care se ocupă de sacrificatul mieilor. Mai e ceva. Cei care vor să cumpere miei vii o pot face plătind 15 lei/kg. Deşi comercianţii nu par dispuşi să mai lase la preţ, cumpărătorii cu calităţi de negociator ar mai putea economisi câţiva lei dacă îi vor convinge pe vânzători că preţul este prea mare. Atât punctul de sacrificare, cât şi celelalte două centre de comercializare a mieilor vor fi deschise de luni până sâmbătă în intervalul orar 6.30 - 18.30, iar duminică, între orele 6.30 - 13.30, până în ajunul Paştelui. „Sper că anul acesta va fi şi mai bine, pentru că locuitorii oraşului s-au învăţat cu această piaţă şi vin pentru a-şi alege singuri marfa. Punctul de sacrificare din piaţa Pescăruş este monitorizat în permanenţă de reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cărora le mulţumim că sunt alături de noi şi anul acesta”, a declarat directorul DPTO, Nicolae Fronescu.