Finalizarea ultimelor blocuri în regim ANL de la Hârşova i-a îndemnat pe reprezentanţii autorităţii locale să solicite construirea altor locuinţe în acelaşi regim, având în vedere că numărul solicitărilor pentru o locuinţă este în continuare mare. „La sfârşitul săptămânii trecute am avut o întâlnire la Ministerul Dezvoltării, unde am primit o veste bună. Consiliul tehnico-economic din cadrul mai multor ministere a aprobat finanţarea a încă patru blocuri ANL cu câte 16 apartamente pentru oraşul Hârşova. Ele vor fi ridicate în regim P+3 şi vor ridica la 160 numărul apartamentelor ANL construite la Hârşova. După cum se ştie, noi am finalizat ultimul proiect dar, din păcate, beneficiarii nu se pot muta încă din cauza faptului că nu s-a realizat conectarea la energia electrică. Bani pentru a investi, noi, ca autoritate locală, nu avem, însă am primit promisiuni că va fi rezolvată această problemă şi cei de la ENEL Dobrogea vor face investiţia. Era şi normal, având în vedere că ei vor fi şi cei care vor încasa banii pe curentul consumat”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că tot la capitolul locuinţe se apropie de finalizare un alt proiect, de această dată social. „Este vorba despre un bloc cu 48 de apartamente sociale, care este 95% finalizat. După cum vor evolua lucrurile, eu sper ca, în primăvara anului viitor, să putem inaugura atât locuinţele ANL, cât şi blocul de locuinţe sociale”, a spus Nădrag. Primarul susţine că proiectele de acest gen vor continua. ”Dorim ca, în cel mult patru ani, să spunem că am reuşit să facem la Hârşova 200 de locuinţe în regim ANL şi 100 sociale. Dacă vom atinge aceste cifre cred că vom rezolva problema spaţiilor locative la nivelul oraşului”, a afirmat primarul.