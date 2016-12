Încă se fac înscrieri la Premiul European Charlemagne pentru Tineret

Termenul limită pentru înscrieri la Premiul European Charlemagne pentru Tineret a fost extins până la 14 februarie 2010, pentru a da mai multor candidaţi posibilitatea de a participa la cea de-a treia ediţie a evenimentului, informează un comunicat. Premiul European Charlemagne pentru Tineret se adresează tinerilor cu vârste intre 16 - 30 de ani care au fost implicaţi în proiecte menite să promoveze înţelegerea între popoare din diferite ţări europene. Câştigătorii Premiului European Charlemagne pentru Tineret, organizat de Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne de la Aachen, vor primi o finanţare de 2.000, 3.000 şi 5.000 pentru cele mai bine clasate trei proiecte care încurajează formarea unei identităţi comune europene şi o bună cooperare. Reprezentanţii celor mai bune proiecte din cele 27 de state membre ale UE vor fi invitaţi la Aachen, in Germania, la 11 mai 2010, pentru a participa la ceremonia de acordare a premiilor. Pe lângă promovarea înţelegerii europene si internaţionale, proiectele câştigătoare vor trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa. În mod deosebit, organizatorii caută exemple practice de europeni care locuiesc în aceeaşi comunitate. Proiectele se pot focaliza pe organizarea unor evenimente pentru tineret, schimburi de experienţa între tineri sau proiecte online cu o dimensiune europeană. Anul trecut, un proiect polonez, \"YOUrope needs YOU - Europa are nevoie de tine\", a primit Premiul European Charlemagne pentru Tineret. Printr-o serie de ateliere şcolare conduse de studenţi, acest proiect foloseşte metode informale pentru a transmite adolescenţilor informaţii interesante despre Europa. Premiile doi şi trei au fost acordate \"Festivalului teatral european de la Albi\" (Franţa) si proiectului \"Gumboot Diplomacy\" (Germania). Formularele pentru a aplica sunt disponibile in 22 de limbi, pe site-ul http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/introduction.html sau la adresa de web a Biroului Parlamentului European în România.