Încă se mai discută despre vizita lui Ponta în Italia

05:33:50 / 14 Ianuarie 2014

mai pdl. analfabeti nu ati auzit ce a spus dm NULAND ca a venit in ro. sa SARBATOREASCA 10 ANI DE CIND SINTEM IN NATO. BASE DADEA CU STATU DE DREP SI DM A PRECIZAT DE DOUA ORI CA NU O INTEREZEAZA AM VENIT PENTRU ALT CEVA .IN TARA DMNEAVOASTRA. NE CREDETI CHIAR ASA DE PROSTI SI CA NU INTELEGEM CE A SPUS UNU SI CE IA REASPUNS CELALALT.LASATI SMECHERIILE CA POPORU RO. ESTE SATUL DE OROPSIRILE LA CARE LA-TI SUPUS SI NU VA MAI VREA CU DESAVARSIRE.