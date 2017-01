Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, susţine, într-un raport intitulat “Încă un an de Băsescu, încă un an pierdut pentru România”, distribuit parlamentarilor PSD, că, sub guvernarea Băsescu-Boc, ţara pare a fi pe mâna unor piraţi. Sub motto-ul “Împăratul este gol. Dar în loc să se îmbrace, el a decis să-i dezbrace pe ceilalţi”, Geoană afirmă că, după un an de la alegerile prezidenţiale, modul în care România este guvernată arată ca şi cum ţara “a căzut pe mâna unor piraţi somalezi”. În raport, el arată că nominalizarea lui Emil Boc, în urma alegerilor din 2009, pentru funcţia de premier a fost confirmarea faptului că pentru Traian Băsescu “nu poate exista armistiţiu şi negocierea nu e posibilă”: “Aşa a reînceput războiul româno-român, în care cei aflaţi la guvernare au întotdeauna dreptate, iar opoziţia merită călcată în picioare pentru că e comunistă, controlată de moguli şi nu are soluţii. S-a instaurat dictatura unei majorităţi solidare în rău”. În opinia lui, axa răului României a devenit Cotroceni-Modrogan-Piaţa Victoriei, iar guvernarea este pradă războiului intern din PDL dintre “gruparea Udrea-Falcă” şi “tripleta Blaga-Videanu-Berceanu”. Geoană apreciază că “Băsescu a ajuns mare” prin faptul că nu şi-a asumat niciodată responsabilitatea, ci a construit vinovaţi. Geoană vorbeşte şi despre UNPR, despre care spune că este “pionul, sau mai degrabă nebunul” de care avea nevoie Băsescu pentru a-şi asigura majoritatea în Parlament, “un produs tipic al gândirii băsesciene”. El spune că românii au devenit “un popor obosit”, iar optimismul acestei naţiuni “a fost ciuruit pe 6 decembrie 2009”. În finalul raportului, Geoană îl provoacă pe Băsescu: “Destul este destul, domnule preşedinte! Ajunge cu conflictele, ajunge cu divizarea şi asmuţirea românilor unii împotriva celorlalţi, ajunge cu starea de nesiguranţă, ajunge cu neîncrederea! Acum este momentul în care noi toţi ne putem arăta măsura de bărbaţi de stat”.