Încă un club de vară pentru vîrstnici

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a inaugurat ieri cel de-al doilea club de vară pentru pensionari, construit de municipalitate, după ce, în urmă cu două săptămîni a devenit funcţional primul. „Ştiu că ar fi fost bine să fie date în folosinţă mai repede aceste cluburi, dar am intrat în UE şi e nevoie să respectăm reguli stricte legate de proceduri de achiziţie, licitaţii etc. Procurorii ne păzesc fiecare mişcare, am făcut totul ca la carte şi am mai întîrziat un pic. Avem şi un Guvern care nu îmi dă niciun leu şi, pe deasupra, mă mai şi chinuie ca să nu mă lase să fac treabă”, a declarat primarul în cadrul festivităţii inaugurale. La nivelul municipiului vor fi construite şapte astfel de cluburi în zonele frecventate de vîrstnici şi 10 cluburi de iarnă. Întrucît în trei zone nu au fost găsite spaţiile necesare pentru amenajarea foişoarelor care servesc drept cluburi de vară, Primăria va da în folosinţă mai devreme trei cluburi de iarnă dotate cu aer condiţionat, în care pensionarii îşi vor putea petrece timpul liber. La toamnă, pavilioanele în aer liber vor fi închise, activitatea urmînd a se desfăşura în cluburile de iarnă, care vor fi amenajate tot în 10 amplasamente din oraş, astfel încît pensionarii din toate cartierele constănţene să beneficieze în permanenţă de programul social iniţiat de primarul Mazăre şi aprobat de Consiliul Local.

Clubul inaugurat ieri este situat în parcul de la Gară, în imediata vecinătate a fîntînii arteziene. Primarul a promis că va mai vizita foişorul: „Voi mai trece să joc şi eu o tablă. Am început de curînd să îmi dau mîna cu fiul meu, că uitasem cum se joacă. O să vin să fac o partidă cu cel care va deveni campion dintre dvs.”, a spus Mazăre. Pavilionul este o construcţie uşoară din lemn, cu o suprafaţă de 201 mp, cu o capacitate de 80 locuri şi are formă octogonală. Este prevăzut cu băncuţe şi mese din lemn, televizor cu plasmă, automate cu cafea, ceai, ciocolată caldă, cafea cu lapte, apă plată şi şapte seturi de ziare ale presei locale şi centrale, jocuri distractive (rummy, şah, table, cărţi de joc). Potrivit anunţului primarului, mîine va fi inaugurat şi cel de-al treilea club de vară, în Parcul de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Mazăre a adăugat că, în perioada următoare, în apropierea cluburilor vor fi amenajate şi locuri de joacă pentru copii: „Punem două, trei tobogane pentru copii. Este normal să facem aşa, pentru că pensionarii vin în parc cu nepoţii”. În timpul discuţiilor cu vîrstnicii, Radu Mazăre a anunţat că, pînă pe 15 august, fîntîna arteziană din parcul de la Gară va fi redată în folosinţă, după ce se vor finaliza lucrările de modernizare.

Pensionarii au profitat de ocazie pentru a-i mulţumi primarului pentru toate măsurile adoptate de autoritatea locală în ultimii ani, plecînd de la gratuitatea pentru transportul în comun şi terminînd cu pachetele cu alimente pe care Primăria le acordă de şase ori pe an. La rîndul său, primarul a precizat că majorarea pensiilor nu va limita accesul pensionarilor constănţeni la aceste facilităţi: „Nu contează cît vor creşte pensiile şi cum. Cei care acum au gratuităţi vor beneficia şi anul viitor de ele”. La cererea vîrstnicilor, Radu Mazăre a anunţat că va discuta cu directorul RATC pentru a ridica, în perioada caniculei, limitele orare 09,00 - 17,00, între care pensionarii se pot deplasa gratuit cu mijloacele de transport în comun, pentru ca aceştia să-şi poată face piaţa pe răcoare, însă a precizat că acest lucru se poate întîmpla numai dacă gradul de încărcare al autobuzelor şi tramvaielor pînă la ora 09,00 şi după 17,00 nu este aproape de maximum.