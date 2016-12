Încă un complice al patronului SC „Dovi” la un pas de libertate

La câteva zile de la eliberarea din arest a lui Viorel Done, patronul SC „Dovi” SRL Constanţa, Cristian Liciu şi Doru Râşcu, toţi acuzaţi de implicare în contrabandă cu ţigări, ieri a fost rândul altui complice de-al lor să beneficieze de clemenţa magistraţilor. Judecătoria Constanţa a admis cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a lui Romeu Onilă, care ar putea fi pus în libertate dacă procurorii nu atacă decizia cu recurs. Singurul care a rămas după gratii este Nelu Mocanu. Anchetatorii spun că, în 2010, Viorel Done şi cei patru complici ai săi au transportat, depozitat şi comercializat către diverse persoane fizice şi juridice importante cantităţi de ţigări netimbrate sau cu timbre din Republica Moldova şi Ucraina. Oamenii legii au stabilit că cei cinci au achiziţionat peste 153.500 de pachete de ţigări (3.070.000 de ţigarete), în valoare de 1.228.000 lei, cu toate că ştiau că acestea fuseseră introduse fraudulos în România. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au mai ridicat din locuinţa unuia dintre suspecţi suma de 32.000 lei. Activitatea lor infracţională a fost descoperită la mijlocul acestei luni, când poliţiştii şi procurorii constănţeni au efectuat nu mai puţin de 42 de percheziţii domiciliare, în urma cărora au descoperit pachetele de ţigări netimbrate şi sute de sticle de băutură fără timbru fiscal. După o săptămână de la descinderi, oamenii legii l-au prins pe Nicolae Constantinescu, angajatul de încredere al lui Viorel Done, în timp ce oferea spre vânzare 9.800 de ţigarete de diverse mărci, fără banderole de marcaj sau cu banderole emise de Ucraina, pe care le avea în portbagajul unui autoturism aparţinând unităţii comerciale unde lucra.