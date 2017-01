Încă un copil pentru Angelina Jolie?

Un nou tatuaj, sub forma unei linii de coordonate ce a fost adăugată sub un tatuaj mai vechi al actriţei Angelina Jolie, realimentează zvonurile referitoare la intenţia artistei americane de a adopta încă un copil. Vedeta americană a fost fotografiată afişând un nou set de coordonate pe braţul stâng, imediat sub mai vechile şase linii de coordonate pe care le avea deja tatuate şi care aparţin locurilor în care s-au născut cei şase copii ai cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt. Descoperirea noului tatuaj a realimentat imediat zvonurile care circulă de mult timp în presa americană, potrivit cărora Angelina Jolie doreşte să adopte încă un copil. Acele coordonate nu pot fi descifrate în întregime în fotografia actriţei, postată apoi pe site-ul popeater.com, însă în prima parte a acelui tatuaj se poate citi ”35 de grade nord”, fapt ce ar putea să indice Algeria. Însă, editorii revistei ”People” au citat o sursă din anturajul artistei americane, care ar fi spus că oamenii nu ar trebui să încerce să găsească sensuri ascunse în motivele şi desenele pe care ea şi le tatuează pe piele. Angelina Jolie şi Brad Pitt au împreună şase copii, trei adoptaţi - Maddox, născut în august 2001, în Cambodgia, Zahara, născută în ianuarie 2005, în Etiopia şi Pax, născut în noiembrie 2003, în Vietnam - şi trei biologici, Shiloh, născută în mai 2006, în Namibia şi gemenii Knox şi Vivienne, născuţi în iulie 2008, în Franţa.

Angelina Jolie, ambasadoare a Bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi, a efectuat, marţi, o vizită surpriză la frontiera tunisiano-libiană, pentru a se întâlni cu refugiaţii din Libia. Sosirea vedetei americane într-un convoi de 12 automobile, sub escorta armatei tunisiene şi a protocolului diplomatic tunisian, a provocat o mare busculadă în tabăra de refugiaţi de la Choucha, prin care au tranzitat zeci de mii de persoane, după declanşarea revoltelor din Libia, la jumătatea lunii februarie. ”Angelina, on t\'aime” şi ”Angelina, we love you”, îi strigau refugiaţii ghanezi, congolezi, nigerieni şi cei ivorieni. La începutul lunii martie, Angelina Jolie a efectuat o vizită de două zile în Afganistan, pentru a se întâlni şi discuta cu refugiaţii afgani care s-au întors în ţara lor natală. Actriţa americană a vizitat peste 20 de tabere de refugiaţi din Irak, Afganistan, Pakistan şi Sudan, de când a devenit ambasador al Bunăvoinţei pentru ONU, în 2001. Angelina Jolie şi partenerul ei de viaţă, actorul american Brad Pitt, susţin numeroase proiecte umanitare, ei donând, la începutul anului trecut, un milion de dolari organizaţiei Médecins Sans Frontières (MSF), după cutremurul din Haiti, din 12 ianuarie 2010, considerat unul dintre cele mai mari dezastre naturale din cele două Americi, dar şi 75.000 de dolari pentru construirea unei şcoli pentru fete în Afganistan. De asemenea, la începutul lunii septembrie, cuplul Angelina Jolie - Brad Pitt a donat 100.000 de dolari pentru victimele inundaţiilor din Pakistan.