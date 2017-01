Încă un delfin mort pe plajele constănţene

La doar două zile de la recuperarea cadavrului unui delfin de pe plaja Mamaia, echipa care deserveşte programul „Delfinii în criză! - Dolphins in distress!”, derulat de Oceanic Club, a fost solicitată pentru o nouă intervenţie. În urma unui apel din partea dispeceratului Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, membrii echipei au identificat şi recuperat de pe plaja din Eforie Nord, cadavrul unui delfin din specia Phocoena phocoena (marsuin; cetacee mici din familia Phocoenidae, care aparţin subordinului Odontoceti (“balene cu dinţi”) împreună cu balenele şi delfinii – n.r.). „Este vorba de o femelă, juvenilă, cu lungimea totală de 101 centimetri, a cărei moarte a survenit ca urmare a înecului, după ce s-a prins în plase de pescuit”, a declarat directorul Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, Răzvan Popescu-Mirceni. Acesta este al patrulea cadavru de delfin eşuat de la începutul acestui an. Reprezentanţii Oceanic Club se aşteaptă ca numărul cadavrelor să crească, având în vedere că a început sezonul de pescuit la calcani. „Aceasta nu ar fi o problemă, dacă pescuitul s-ar face legal, dar aproximativ 80% din pescuitul din această perioadă este ilegal”, a precizat biologul Răzvan Popescu-Mirceni. El a adăugat că singura soluţie pentru a salva vieţile delfinilor din Marea Neagră o constituie combaterea braconajului. Anul trecut, Oceanic Club a recuperat de pe plajele constănţene cadavrele a 71 de delfini şi a reuşit să salveze viaţa unui delfin eşuat. Numărul delfinilor morţi a fost mai mic decât în 2009 (106 delfini), dar mai mare decât în 2008, când au fost recuperate cadavrele a 45 delfini. Principala cauză a morţii delfinilor recuperaţi de echipa care deserveşte programul „Delfinii în criză! - Dolphins in distress!” o constituie înecul, ca urmare a prinderii în plasele de pescuit. „Pe locul următor se situează zgomotele puternice în apă (explozii, undele sonarelor etc.), care dereglează sistemul de orientare al delfinilor şi bolile virale sau bacteriene. Cauzele naturale (bătrâneţe) au o proporţie de sub 5%”, a mai declarat Răzvan Popescu-Mirceni.