Încă un derby la Cluj-Napoca

Etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal s-a încheiat aseară, iar de azi încep meciurile din etapa a 26-a, astfel că jucătorii români nu prea au timp de odihnă și nici pentru Sărbătorile de Paști, chiar duminică fiind programate două partide. Rezultatele din etapa a 25-a - marți: CS U. Craiova - U. Cluj 3-0 (Bawab 23, Nuno Rocha 41, 71), CFR Cluj - Oţelul Galaţi 1-0 (Tade 57), CSMS Iaşi - Dinamo Bucureşti 1-0 (Bole 20); miercuri: FC Botoşani - Concordia Chiajna 3-0 (Vașvari 48, N. Roșu 26, Hadnagy 74), FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Bonilla 71), Rapid Bucureşti - ASA Tg. Mureş 1-2 (Săpunaru 88 / Hora 70, Manolov 77); joi: FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2 (Vl. Achim 10-pen., Popadiuc 70), Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu 1-1 (Cordoș 68 / Takayuki Seto 87), Steaua Bucureşti - Petrolul Ploieşti 0-1 (Nepomuceno 90).

Programul partidelor din etapa a 26-a - vineri: U. Cluj - CFR Cluj (ora 20.00; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: Concordia Chiajna - CSMS Iaşi (ora 14.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), ASA Tg. Mureş - CS U Craiova (ora 16.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti (ora 19.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: FC Braşov - FC Botoşani (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Steaua Bucureşti (ora 19.30; Look TV și Digi Sport 1); luni: Oţelul Galaţi - Pandurii Tg. Jiu (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş (ora 18.00; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1), Petrolul Ploieşti - FC Viitorul (ora 20.30; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 56p, 2. ASA 52p, 3. Petrolul 46p, 4. CS U. Craiova 45p, 5. Astra 40p, 6. Dinamo 36p, 7. FC Viitorul 35p, 8. FC Botoșani 34p, 9. CSMS Iaşi 31p, 10. Pandurii 29p, 11. FC Brașov 28p, 12. Concordia 27p, 13. Gaz Metan 24p, 14. U. Cluj 23p, 15. Rapid 22p (golaveraj: 13-30), 16. Ceahlăul 22p (20-42), 17. CFR 18p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 15p.