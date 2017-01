Încă un derby local pentru Săgeata Năvodari

SĂGEATA SE LUPTĂ LA PROMOVARE. Aflată în trioul din fruntea clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari merge din derby în derby. După ce a trecut la limită de FC Farul, cu 1-0, formaţia pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda va întâlni, duminică, de la ora 12.00, în deplasare, pe Viitorul Constanţa, în etapa a 10-a. „Am obţinut o victorie muncită cu Farul, care a făcut cel mai bun joc din acest sezon. Oaspeţii au jucat cu multă dăruire şi ambiţie, aşa cum se întâmplă într-un derby local, dar am obţinut trei puncte extrem de importante. Ne dorim să reuşim acelaşi lucru şi duminică, în deplasarea de la Viitorul. Nu ne va fi uşor, pentru că gazdele vin după două victorii consecutive şi sunt în formă, dar va fi încă un derby local, cu multe orgolii”, a spus managerul general al năvodărenilor, Mihai Terzi. Oficialul grupării de pe litoral este convins că echipa sa are şanse în lupta pentru promovarea în prima ligă: „Lupta pentru promovare se va da între cele trei echipe aflate în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte, noi, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Concordia Chiajna. Cred că şi FC Botoşani se va implica în această bătălie, chiar dacă are un deficit de şase puncte. S-au scurs doar nouă etape, iar campionatul este lung”.

DOUĂ ABSENŢE IMPORTANTE. Năvodărenii, care au primit liber până azi din partea antrenorului Aurel Şunda, drept răsplată după parcursul bun din acest debut de campionat, nu se vor putea baza la meciul de duminică pe doi jucători extrem de importanţi, Adrian Olah şi Florin Popa, ambii suspendaţi din cauza cumulului de cartonaşe galbene. În schimb, va reveni Decebal Gheară, după două luni de absenţă cauzată de o accidentare gravă la glezna piciorului drept. „Va fi tensiune, ca la oricare joc, dar important este ca totul să se desfăşoare în spiritul fair-playului. Viitorul este o echipă bine organizată şi îl are pe Hagi, un profesionist desăvârşit, care trasează liniile de desfăşurare a activităţii clubului. Va fi un meci dificil, dar ne dorim cele trei puncte”, a declarat antrenorul Aurel Şunda.