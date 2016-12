Încă un „divorţ” pedelist

Lovit din toate părţile, împărţit în mai multe tabere şi proaspăt “divorţat” de Traian Băsescu, PDL se află în derivă. Unul dintre pedeliştii care face paradă cu dorinţa sa de a părăsi această formaţiune politică este Teodor Baconschi, care scrie într-o postare pe Facebook că ar putea băga şi el “divorţ” de PDL: \"Recunosc un fapt jenant: frustrarea de a vedea PDL, singurul partid în care m-am înscris, nu doar pierzând grav alegerile, dar şi incapabil să înţeleagă de ce, m-a determinat să mă manifest sub propriul nivel. Am crezut că opoziţia va favoriza o reformă a PDL. Nu e cazul. Dimpotrivă. Dar cum nici eu, nici Fundaţia Creştin Democrată, nici prietenii din grupul Reformiştilor nu suntem \"utili\" în proiectele PDL, competenţele noastre îşi vor găsi probabil alt drum”. Totodată, Baconschi spune că nu mai are nici un sens să se enerveze, să se \"certe\" cu \"feluriţi colegi fascinaţi de Vasile Blaga\" sau să se întrebe “ce o mână în luptă“ pe Adriana Săftoiu. “Până la limpezirea apelor pe partea dreaptă, nu mai am chef să-mi pierd vremea cu tentative patetice de a \"vindeca\" PDL\", scrie pedelistul.

RECIDIVĂ Ieri nu a fost prima oară când răspopitul Baconschi a “urecheat”, direct sau indirect, PDL. Sâmbătă, el a reacţionat la declaraţiile vicepreşedintelui PDL Raluca Turcan privind excluderea din partid a mezinei prezidenţiale: “Raluca Turcan, egeria (consilier-n.r.) lui Stolojan, soţia fostului purtător de cuvânt de la Cotroceni şi, mai nou, adulatoarea umedă a lui Vasile Blaga, declară că în acest moment PDL nu are ca obiectiv excluderea Elenei Băsescu. Sunt cutremurat de atâta generozitate, chiar dacă tot nu înţeleg care e atunci obiectivul PDL în viitorul previzibil. Ah, uitasem ţinta fixată de Vasile Blaga: 30% în 2016...”. Ce-i drept, reacţia lui Baconschi este aproape firească dacă ţinem cont că este un fan înrăit al lui Băsescu şi al pupilei sale, care a ajuns europarlamentar după ce a patentat toate „succesurile” şi greşelile gramaticale. La fel de firească este şi părăsirea PDL, că doar nu era să-l lase singurel pe Băsescu în fundaţia ce se vrea... populară. Mai mult, alegerile se apropie, iar Baconschi se pricepe cel mai bine la adunat voturi. Prietenii ştiu de ce!