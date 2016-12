Încă un dosar pentru Băsescu

Rămas fără imunitatea în spatele căreia s-a ascuns ani la rând, Traian Băsescu va trebui să dea socoteală în instanță pentru dosarele pe care le are. Sunt multe la număr, iar acuzațiile ce îi sunt aduse în unele dintre ele sunt foarte grave. Una dintre aceste spețe, de care uitase cu siguranță, este din 2004. Este vorba despre o acuzație de calomnie. Dumitru Sechelariu, fost primar al orașului Bacău, l-a dat în judecată pentru calomnie pe Băsescu, însă procesul nu a ajuns în instanță, din cauza aceleiași imunități prezidențiale. Acum, la câteva luni de la terminarea președinției lui Băsescu, procurorii au redescoperit dosarul și au preluat ancheta, chiar dacă Sechelariu este decedat din 2013. Primul termen urma să aibă loc în februarie, însă a fost amânat pentru că Judecătoria Buzău nu a știut la ce adresă să-l citeze pe Băsescu. Până la un nou termen, Băsescu are timp să se gândească la ”caznele” Elenei Udrea, la ginerele său Radu Pricop, care este urmărit penal, sau la faptul că fiica sa Ioana Băsescu are terenurile de la Nana sub sechestru și riscă să le piardă. În plus, el își poate pregăti strategia propriului dosar de șantaj și amenințare plus cea pentru celelalte 68 de spețe care așteaptă să ajungă în instanță.