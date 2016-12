Încă un eșec în deplasare pentru Callatis

Vineri, în Seria a 2-a din Liga a III-a la fotbal, au avut loc trei meciuri din cadrul etapei cu numărul 20. ACS Callatis 2012 Mangalia a evoluat pe același teren ca în etapa trecută, pentru că Viitorul Domnești și Metaloglobus București împart terenul sintetic al Bazei Sportive FRF din Buftea! De această dată, mangalioții au trebuit să se recunoască învinși, Metaloglobus impunându-se cu 2-0, prin golurile marcate de Ghenovici (min. 4) și A. Robu (min. 17). „Practic, noi am început să jucăm abia la 2-0 pentru adversari! Am avut un penalty clar neacordat în minutul 40, când tușierul a ridicat fanionul arătând fault în careu, dar centralul a considerat că Erdinci Cogali a simulat și i-a arătat cartonașul galben! Până la final am mai avut cinci-șase ocazii clare de gol, dar nu am reușit să băgăm mingea în poartă”, a declarat Alexandru Luchici, preşedintele echipei din Mangalia. Pentru Callatis, formație antrenată de Cristian Petcu şi Aurel Chelu, au evoluat: Puia - Ivanov, Drăgăniță, Romașcanu, Enis Cogali - Mihalache (76 Brașoveanu), Erdinci Cogali, Vărzaru, Talașman (71 Bîndar), Cazan (62 L. Alexandru) - Dimoftei (83 Țintă).

Alte rezultate de vineri, din Seria a 2-a: Dinamo II București - Metalosport Galați 3-1; Voința Snagov - Delta Dobrogea Tulcea 2-1; ACS Înainte Modelu - Oțelul II Galați 3-0 (echipa oaspete s-a retras din campionat). Celelalte jocuri ale etapei, Dunărea Călărași - Juventus București, Viitorul Axintele - Gloria Popești Leordeni și Viitorul Domnești - CS Tunari, vor avea loc sâmbătă, de la ora 17.00.

Clasament Seria a 2-a: 1. Juventus Bucureşti 45p (golaveraj 43-11); 2. Dunărea Călăraşi 44p (50-9); 3. Delta Dobrogea Tulcea 38p (46-24); 4. CS Tunari 37p (49-36); 5. Viitorul Axintele 34p (35-18); 6. Metaloglobus Bucureşti 33p (30-26); 7. Dinamo II București 32p (31-27); 8. ACS Înainte Modelu 30p (36-31); 9. Gloria Popești-Leordeni 23p (26-32); 10. Voința Snagov 17p (32-49); 11. Metalosport Galați 14p (20-42); 12. Oțelul II Galaţi 14p (16-44) - echipă retrasă din campionat; 13. ACS CALLATIS 2012 MANGALIA 13p (13-47); 14. Viitorul Domneşti 11p (20-51).