Încă un eşec la scor pentru Săgeata

După eşecul dureros suferit în etapa trecută, 0-4 cu Pandurii Tg. Jiu, pe teren propriu, Săgeata Năvodari a înregistrat o nouă înfrângere la scor în fieful uneia dintre candidatele la titlul de campioană, Petrolul Ploieşti, scor 0-3 (Teixeira 25, Boudjemaa 85, Romario 90+3), într-o partidă disputată sâmbătă, în etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal. Chiar dacă diferenţa de pe tabela de marcaj a fost mare, năvodărenii nu au avut o prestaţie la fel de slabă ca în jocurile cu Pandurii şi Steaua. Echipa lui Tibor Selymes a început meciul decisă să nu primească gol şi a reuşit să reziste fără mari probleme până în min. 25, când Priso a centrat în faţa porţii, iar Texeira, scăpat din marcaj de Peteleu, a trimis pe lângă Panagopoulos. Gruparea de pe litoral nu a putut reacţiona în ofensivă, iar gazdele au mai avut două ocazii importante până la pauză, ambele irosite de Dore. Repriza secundă a fost mult mai echilibrată, iar năvodărenii au ieşit curajos în atac şi au avut două mari oportunităţi de a egala, însă N’Doye nu a găsit soluţiile pentru a marca. Mai întâi, în min. 65, a trimis peste poartă dintr-o poziţie favorabilă, iar opt minute mai târziu a şutat de la marginea careului şi balonul a fost deviat de Mihai Roman II în transversală. Ratările s-au răzbunat în min. 85, Boudjemaa reuşind să-l învingă pe Panagopoulos cu un şut de la 17 m. Scorul final a fost stabilit în ultimul minut al prelungirilor, când Romario a finalizat din centrul careului o acţiune superbă a fundaşului Guilherme.

„Greşim în momentele-cheie. De aceea suntem echipă mică şi ne batem la retrogradare. Am avut două-trei şanse, ocazii de gol, dar la astfel de meciuri nu ai nevoie de zece ocazii ca să marchezi. Nu avem voie să greşim în astfel de momente. Am vrut să stăm bine în teren şi să nu luăm gol în prima repriză. Petrolul are o echipă senzaţională, cu jucători foarte buni. M-a dezamăgit, normal, rezultatul. Am luat 3-0, dar până la golul doi am jucat de la egal la egal cu Petrolul”, a spus, la final, antrenorul Tibor Selymes.

Au evoluat - Petrolul (antrenor Cosmin Contra): Pecanha - Alcenat, Hoban, Benga, Guilherme - Mustivar, De Lucas - Priso (69 Boudjemaa), Albin (80 Romario), Teixeira (73 Fernandez) - Dore; Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Lopez, L. Munteanu, I. Filip II - N’Doye, Muzac (85 V. Dinu) - Florean, Tigoianu (75 S. Chiţu), Achim - Popin (55 M. Roman II). Cartonaşe galbene: Albin 27, Mustivar 35. Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Mircea Orbuleţ şi Bogdan Velicu (toţi din Bucureşti).