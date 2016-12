Încă un eşec pentru FC Farul

FC Farul a continuat seria rezultatelor nesatisfăcătoare din stagiul de pregătire din Antalya, fiind învinsă, sâmbătă, de o echipă modestă din Croaţia. Astfel, după 1-5 cu armenii de la FC Banants, FC Farul a pierdut clar partida de verificare disputată în compania formaţiei Hrvatski Dragovoljac, locul 5 la finalul turului în Liga a II-a din Croaţia. Constănţenii au cedat cu 2-4, după ce la pauză scorul a fost egal, 1-1, ambele reuşite ale formaţiei de pe litoral aparţinându-i lui portughezului Chico. Antrenorul Ştefan Stoica a folosit următorii jucători: Vlas - Măţel, Păcuraru, Larie, Mendy - Pantelie (Andrade), B. Andone (Henry), B. Teekloh (Doicaru), C. Matei - Cristocea - Chico (Fatai). „Sunt partide care nu ne fac plăcere, pentru că adversarii joacă tare şi fac faulturi inutile şi dure, deoarece cartonaşele roşii nu contează. Nu am avut o prestaţie extraordinară, dar am dominat jocul în cele mai multe momente. Croaţii au primit însă o lovitură de pedeapsă degeabă şi au încasat şi câteva roşii, jucătorii eliminaţii fiind înlocuiţi, însă, conform înţelegerii. Se vede totuşi că suntem în perioada de pregătire, iar jucătorii sunt obosiţi fizic, pentru că dimineaţa fac antrenament, iar după-amiază joacă amicale”, a declarat managerul general al Farului, Vicenţiu Iorgulescu. Oficialul grupării de pe litoral a recunoscut că negocierile cu Steaua pentru împrumutul fundaşului Emil Ninu au continuat în ultimele zile, dar fără rezultat. „Ni l-am dorit pe Alexandru Tudose, dar Steaua l-a declarat netransferabil. Încercăm să-l luăm pe Ninu, dar nu avem niciun răspuns clar pentru moment”, a explicat Iorgulescu. Următorul meci al elevilor lui “Mourinho” este programat mâine, în compania celor de la Gyor ETO, locul 5 în prima ligă din Ungaria la finalul turului.