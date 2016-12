Încă un meci important pentru HCM

21:05:38 / 19 Martie 2015

Mr Sundovski atentie

N-am mai vazut un gol veritabil de inter (sanatos, de la 9 m, o detenta, etc....Humet stie doar de la sold si pe depasire) de pe vremea lui Simicu si Csep. Fratilor, daca se redreseaza treaba dpdvd financiar, aduceti dracului interi in regim de URGENTA. Totodata macedoneanul si-a pierdut din luciditate, baietii erau morti de oboseala, au cazut fizic de prin minutul 40-45 si el ii tot tinea in teren tragand de ei, baga-i nene pe Gal, Simicu, Subtirica si lasa-l mai mult pe aparare pe Baican (a recuperat vreo cateva mici in aparare, tu il scoti si ne lasi cu mr elminare adica adzic) NU mai avem nimic de pierdut sezonul asta, LASA SI TINERETUL SA JOACE!!!