Încă un nume mare din politică părăsește ALDE

10:02:17 / 24 Mai 2017

O + O + O = O

Poti avea un nume mare , dar sa faci politica mica , sa nu-i zicem proasta . Ca sa pleci de la o facatura numita ALDE la o alata facatura care se va numi de ex. ALTA , nu este un merit . Marele nume politic va continua sa se terfeleasca in acelasi mediu politicianist ca si pana acum . Totusi este ceva sa ajungi sluga la darloaga . Judecand dupa diplomele si functiile dlui Sorin Campeanu ( a se vedea c.v.pe internet ) , te intrebi cum de este posibil ca un astfel de om , cu pretentii de mare intelectual sa intre de buna voie intr-o hazna condusa de unul ca Daniel Constantin care are o singura performanta , aceea ca n-a reusit sa faca niumic bun in functiile cu care l-au capatuit unii pentru devotamentul de a se afirma in singura sa specialitate , aceea de ţucălar ca sa folosim un termen cazon consacrat . Tariceanu a comis o mare greseala pe care noi nu o regretam . S-a dispensat de o marioneta , de o figura anodina care-i marea prestigiul avandu-l alaturi . Matematic privind lucrurile , ne vom convinge ca daca dintr-un zero scazi un zero , la care adaugi unul sau mai multi de zero , rezultatul nu va fi decat tot un zero . Poti insira cate nule vrei ca nu vor avea valoare daca nu-i pui cel putin cifra unu in faţă . Pana la urma am reusit sa demostram ca politica romaneasca este o suma de nulitati politicianiste spe3cialisti in a face averi ilicite . Revenind la dl Sorin Campeanu , nu trebuie sa ne mire prea mult . U n mare teoritician al liberalismului afirma ca poti sa fii toba de carte dar un analfabet in politica .