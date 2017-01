Încă un parc în comuna Crucea

Administraţia locală din comuna Crucea a demarat, în urmă cu o săptămînă, lucrările la proiectul de amenajare a unui parc, între şcoala generală din localitate şi căminul cultural. Potrivit afirmaţiilor primarului, Gheorghe Frigioi, în acelaşi parc va fi amenajat şi un monument închinat eroilor din localitate, care au murit în primul şi al doilea război mondial. “Pînă acum, am instalat hidranţii pentru irigaţii, am adus pămînt pentru nivelare şi sperăm ca, pînă la mijlocul lunii august, să fie finalizate lucrările la acest obiectiv“, a declarat primarul. Parcul va cuprinde şi o parte a terenului din curtea şcolii, dar nu va afecta terenul de sport şi nici activitatea sportivă a copiilor. “Terenul era un spaţiu verde neamenajat, fără utilitate, cu aspect dezolant, situat chiar în centrul comunei. Am vrut să îl cuprindem într-un ansamblu care să schimbe aspectul localităţii“, a mai spus primarul. Frigioi a adăugat că acesta va fi al doilea spaţiu verde amenajat pe raza comunei, spaţiu în care vor fi plantaţi pomi şi flori, de care vor beneficia atît copiii de la şcoală, cît şi ceilalţi locuitori ai comunei.