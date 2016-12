Încă un pas înainte spre orașul turistic Năvodari

10:23:04 / 15 Iunie 2015

ptr. nemultumiti

Ok, ai dreptate ca drumul e intarziat cu jumatate de an sau chiar mai mult, dar uite ca acum putem circula aproape ok cu masina si lucrurile se pare ca merg. Nu stim cum va decurge cu promenada, dar preferi sa nu se intreprinda nimic si lucrurile sa stagneze atata timp cat se pot accesa o gramada de fonduri? Bravo administratiei localae!