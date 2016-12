Încă un pas pentru implementarea a cinci investiţii

PROCEDURI BIROCRATICE GREOAIE Proiectul integrat de la Deleni, iniţiat prin Măsura 3.2.2. derulată prin fostul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este cu un pas mai aproape de implementare. După mai bine de trei ani de când a fost depus, procedurile birocratice au fost duse la bun sfârşit fără impedimente majore. Primarul Marian Dan spune că licitaţia organizată de Primăria Deleni are, în sfârşit, un câştigător. „Acum se lucrează la elaborarea proiectului tehnic şi urmează să demareze lucrările la proiectul integrat. Investiţia cuprinde construirea a două grădiniţe, una în Pietreni şi alta în Deleni, reabilitarea Căminului Cultural din Deleni, asfaltarea străzilor în comună şi montarea unei reţele de canalizare în satul Pietreni”, declarat edilul. El este optimist că va putea să pună în aplicare toate investiţiile. Primarul aminteşte că, din cauza contestaţiilor, trei la număr, a fost nevoit să organizeze de mai multe ori licitaţia pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de lucrările la proiectul integrat.

PROIECT ÎNTÂRZIAT Autoritatea locală din Deleni are ghinionul de a face parte dintre administraţiile locale care se confruntă cu licitaţii contestate pe bandă rulantă. Din această cauză, implementarea proiectului derulat prin Măsura 3.2.2. a PNDR s-a întârziat mai bine de un an. Partea bună este că autorităţile de la Bucureşti cunoşteau situaţia şi au fost de acord cu amânarea implementării celor cinci investiţii. „Am avut noroc că am obţinut amânarea implementării proiectului integrat cu opt luni pentru că, în ţară, au fost cazuri când primăriile au pierdut finanţările din cauză că nu s-au încadrat în termenele stabilite”, a mai declarat edilul.