Încă un pas pentru plata impozitelor online

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza o licitaţie pentru semnarea unui acord cadru privind serviciile de încasare online a unor impozite, taxe şi contribuţii prin intermediul cardurilor bancare, valoarea totală a contractului fiind estimată între 6,75 şi 13,5 milioane lei, fără TVA. Acordul urmează să fie încheiat pe o perioadă de trei ani şi are în vedere prestarea de servicii de încasare online a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri la bugetul general consolidat care pot fi plătite prin Internet de către persoane fizice, prin intermediul cardurilor bancare. Participanţii la licitaţie trebuie să depună o declaraţie privind situaţia financiară, cifra de afaceri anuală pe ultimii trei ani (2005-2007) aferentă tranzacţiilor cu cardul bancar, minimum o scrisoare de bonitate emisă de o terţă parte, precum şi alte informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor. Din punct de vedere tehnic, companiile trebuie să respecte o serie de condiţii, cum ar fi certificări din punct de vedere al securităţii informatice, standarde de securitate implementate în cazul tranzacţiilor online pentru VISA Verified by Visa şi MasterCard SecureCode. În ceea ce priveşte experienţa, participanţii trebuie să fi încheiat minimum trei contracte similare în ultimii trei ani şi cel puţin 75.000 de plăţi online prin intermediul cardurilor bancare. ANAF va selecta cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, în funcţie de o serie de criterii, printre care comisionul pe tranzacţie aplicat sumelor plătite de contribuabili, costurile de instalare/interfaţare/configurare, taxele lunare plus alte costuri şi suportul tehnic de minimi 16 ore pe zi. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 13 august 2008. Persoanele fizice vor putea achita, începînd cu 1 octombrie, impozitele pe veniturile obţinute din activităţi comerciale, agricole, profesii liberale, transferul de proprietăţi imobiliare sau salarii direct pe Internet, prin intermediul cardurilor bancare, potrivit unui ordin al preşedintelui ANAF. Iniţial, şeful ANAF, Daniel Chiţoiu, estima, în luna februarie, că sistemul de plată online a impozitelor şi taxelor pentru persoanele fizice autorizate şi pentru cei care desfăşoară activităţi liberale va fi introdus la 1 iulie.