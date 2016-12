Încă un primar de oraș trece de la PNL la PSD

Este clar că migrația primarilor nu doar că deranjează, dar dă peste cap calculele multor lideri politici. Am tot amintit zilele trecute că mulți edili și consilieri au dat un partid pe altul. Ieri, primarul oraşului Luduş, Cristian Moldovan, a trecut de la PNL la PSD, susținând că are încredere că astfel va putea ajuta orașul prin finanțări. „Motivaţia e legată de încrederea în dezvoltarea oraşului, că voi putea obţine proiecte pentru oraş din noua linie pe care o urmez. Am avut o cerere de ajutor financiar pentru că urma să intrăm în arierate în această lună, am ajuns în imposibilitate de plată, care a fost aprobată de Ministerul Dezvoltării. Dar nu de asta am intrat în PSD. Motivul principal e că de doi ani n-am obţinut niciun proiect important şi din alt partid am încredere că voi putea obţine mai multe pentru oraş, din poziţia respectivă”, a spus Moldovan. El a subliniat însă că nu i s-a promis nimic pentru a intra în PSD şi că mai există un motiv pentru trecerea sa la acest partid: a fost votat în 2012 ca reprezentant al USL, iar majoritatea votanţilor săi sprijină PSD. Afirmațiile edilului au fost contrazise de preşedintele PNL Mureş, Ciprian Dobre, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean și care a spus că Moldovan ar fi fost șantajat pentru a intra în PSD. Chiar și așa, el a adăugat că, deocamdată, aceasta este singura plecare a unui primar din judeţ şi că astfel rămâne cu 23 de primari liberali, din 24.