Încă un recital de eseuri pentru RCJ Farul

RCJ Farul Constanţa şi-a consolidat locul 3 în clasament după succesul fără emoţii obţinut sâmbătă, pe stadionul Mihai Naca, împotriva echipei CSM Bucureşti. Gazdele au “zburdat” în prima repriză, când au marcat şapte eseuri şi au reuşit să-şi asigure bunusul ofensiv încă din min. 28. Bucureştenii au revenit după pauză şi au micşorat puţin diferenţa, rezultatul final fiind 62-24 (43-5), 10-4 la încercări. Eseurile Farului au fost marcate de Apostol (3), Carpenter (3), Mototolea (2), Ivan şi Agiacai, 6 dintre ele fiind transformate de Lazăr (5) şi Bezuşcu. Pentru oaspeţi au înscris Comănescu (2), Badea şi Popîrlan, toţi eseuri, şi Mincu, două transformări.

„A fost un meci spectaculos, cu o primă repriză foarte bună pentru noi. După ce am luat avans pe tabelă, după pauză ne-am relaxat puţin şi am primit două-trei eseuri pe care nu trebuia să le primim. Sunt mulţumit de rezultat, dar în repriza a doua au fost şi lucruri negative în jocul nostru. Cel mai important este că publicul prezent la stadion a văzut un spectacol destul de frumos, cu multe eseuri”, a declarat Cristian Brănescu, antrenor principal la RCJ Farul. „Am reuşit un meci bun, dar cu mici greşeli pe final, când n-am mai reuşit să ne concentrăm. Ne-am dorit o victorie cu punct bonus, ne-am dorit un joc spectaculos şi asta am realizat. Adversarul a fost destul de facil, spre deosebire de etapa viitoare, când vom întâlni un adversar mult mai puternic”, a spus Daniel Carpo, căpitanul echipei constănţene. Au evoluat pentru RCJ Farul: Zapan, Turashvili, Boar - Vîlcu, Cr. Munteanu - Mototolea, Mitu, Carpo - Ivan, Lazăr - Puişoru, Carpenter, Pîrvu, Apostol - C. Nicolae (au mai jucat: Cornei, Gheară, Agiacai, Zainea, Bezuşcu, Sasu şi Graur).

Rezultatele etapei a 7-a: RCJ Farul Constanţa - CSM Bucureşti 62-24; CSU “Aurel Vlaicu“ Arad - U. Cluj 5-38; Dinamo Bucureşti - RCM Universitatea de Vest Timişoara 21-43; Steaua Bucureşti - CSM Ştiinţa Baia Mare 26-10. Clasament: 1. Steaua 31p, 2. Baia Mare 29p, 3. Farul 25p, 4. Timişoara 22p, 5. CSM Bucureşti 12p, 6. Dinamo 10p, 7. U. Cluj 6p, 8. Arad 0p.

Returul Superligii începe chiar sâmbăta aceasta, când RCJ Farul primeşte vizita formaţiei din Timişoara, într-un meci care poate decide ocupanta locului 3 în clasament.