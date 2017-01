Încă un show cu Paul Gascoigne

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne şi solistul formaţiei Oasis, Liam Gallagher, s-au bătut într-un bar din Londra. Gascoigne şi Gallagher s-au întîlnit la Groucho Club ca doi vechi amici, dar după ce au băut cîteva beri situaţia a degenerat şi cei doi au început să se insulte şi să se lovească cu pumnii. Mai mult, componentul trupei Oasis l-a atacat pe Gascoigne cu instinctorul. Scandalul dintre cei doi a început după ce Liam Gallagher a făcut referiri la adresa fiicei adoptive a lui Gascoigne, Bianca. Aceasta din urmă, fata fostei soţii a fostbalistului, a cîştigat de curînd show-ul de televiziune "L' Isola dei Famosi", iar presa engleză susţine că are o relaţie cu Calum Best, fiul fostului fotbalist George Best.