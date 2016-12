Încă un succes lejer pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa s-a impus fără probleme în faţa penultimei clasate, CSM Agronomia Bucureşti, într-un meci disputat sâmbătă, în Sala Sporturilor, în cadrul etapei a 8-a din Divizia A1 la volei masculin. Rezultatul final, 3:0 (25:16, 25:15, 25:20) pentru gazde, nu reflectă în scorul pe seturi diferenţa de valoare dintre cele două echipe. „A fost un meci din care nu putem trage prea multe concluzii, pentru că echipa din Bucureşti este mult diferită comparativ cu anul trecut. A pierdut cei mai valoroşi jucători, ştiam acest lucru şi, de aceea, săptămâna aceasta (n.r. - săptămâna trecută) am făcut antrenamente mai tari. Au fost câte două pe zi şi am insistat pe partea fizică, pentru a ne încărca bateriile în vederea meciurilor foarte grele care ne aşteaptă”, a explicat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului, după meciul de sâmbătă. „Victoria echipei din Constanţa nu poate fi contestată. Este o echipă bună, valoroasă, şi a jucat foarte bine. Noi avem mulţi jucători tineri şi care mai au foarte mult de învăţat. Acesta e lotul nostru şi, cu multă muncă, sper că vom reuşi să creştem”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Iulian Coiculescu.

Profitând de valoarea mai slabă a jucătorilor aflaţi de partea cealaltă a fileului, Stoev l-a titularizat pe Stoian în locul lui Zhekov, iar după câteva puncte jucate în primul set, l-a înlocuit pe Rodriguez cu Aciobăniţei, ambii componenţi ai formaţiei constănţene fiind utilizaţi foarte puţin în acest campionat. Tânărul internaţional de cadeţi şi juniori (16 ani), care a rămas în teren până la final, a evoluat fără trac şi a realizat şase puncte, din cinci atacuri şi un as, în timp ce Stoian a fost calm şi precis în transmiterea paselor către coechipieri. „A fost un meci mai uşor, în care am avut posibilitatea să jucăm şi cu cei mai puţin utilizaţi de la începutul campionatului. Ne bucurăm că am învins cu 3:0 şi sperăm să o ţinem tot aşa”, a declarat coordonatorul Andrei Stoian.

Înaintea meciului desfăşurat în Sala Sporturilor s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celui care a fost Iulian Rădulescu, fost antrenor de volei la Centrul de Copii şi Juniori al CVM Tomis Constanţa, decedat săptămâna trecută, la vârsta de 61 de ani.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Stoian - Haikal, Massinatori, Spînu, Rodriguez (schimbat cu Aciobăniţei la 6:2 în primul set), Bahov şi Ivanov - libero; Agronomia (antrenor Iulian Coiculescu): Butuc - Alecsăndruţ, Măcicăşan, Aldea, Bontea, Andone şi Mihărtescu - libero (au mai jucat: Cl. Dumitru, Farcaş şi Ioniţă).

CVM TOMIS ŞI-A ÎNTĂRIT LOTUL CU ÎNCĂ UN UNIVERSAL Campioana României l-a transferat săptămâna trecută pe Martin Nemec, un internaţional slovac în vârstă de 29 de ani. Nemec joacă pe postul de universal, are 2,00 m înălţime şi va putea evolua doar în Liga Campionilor, având drept de joc în campionat abia din ianuarie 2014.

Celelalte rezultate din etapa a 8-a: Unirea Dej - CSVM Zalău 0:3 (20:25, 26:28, 21:25); U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0:3 (18:25, 21:25, 10:25); Arcada Galaţi - SCM U. Craiova 0:3 (18:25, 21:25, 18:25); Phoenix Şimleul Silvaniei - Ştiinţa Explorări Baia Mare 1:3 (25:17, 19:25, 21:25, 21:25). VCM LPS Piatra Neamţ a stat.

Clasament: 1. CSVM Zalău 21p/8j (setaveraj 21:5); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 18p (18:4); 3. SCM U. Craiova 17p (19:6); 4. Dinamo Bucureşti 16p (17:7); 5. Explorări Baia Mare 15p/8j (16:10); 6. Unirea Dej 12p (13:10); 7. Phoenix 6p (9:16); 8. VCM Piatra Neamţ 6p (7:15); 9. Arcada Galaţi 6p (6:17); 10. CSM Bucureşti 3p (3:19); 11. U. Cluj 0p/8j (4:24).

