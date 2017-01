Încă un tip de card de credit

Un nou instrument financiar a fost lansat pentru actualii şi viitorii clienţi interesaţi ai ING Bank România, respectiv un card de credit în lei, cu o dobîndă de 18% pe an, fără comisionul anual de administrare de 18 lei. Cardul poate fi solicitat de persoanele fizice cu un venit minim lunar de 600 de lei, iar suma maximă ce poate fi trasă este de maximum trei salarii nete, dar nu mai mult de 50.000 de lei. Perioada maximă de graţie, în care nu se plăteşte dobînda, este de 45 de zile. Noul card ING are tehnologie cip pentru securitizare suplimentară împotriva fraudelor. Suplimentar, pentru siguranţa tranzacţiilor, banca oferă un serviciu SMS, prin care clienţii sînt alertaţi ori de cîte ori pe cardul lor se efectuează o tranzacţie mai mare de 300 de lei. Potrivit directorului general al ING Bank, Mişu Negriţoiu, oragnismul financiar pe care îl conduce vrea să atragă prin intermediul noului card de credit încă 500.000 de clienţi, pînă în 2009. În prezent, banca are 500.000 de clienţi pe segmentul cardurilor de debit Cont\'Rol. La începutul acestei saptămîni, ING a majorat dobînda pentru Cont\'Rol, la 7%. Aceasta este a doua majorare de dobîndă operată de bancă în mai puţin de o lună, după ce, în a doua parte a lunii ianuarie, dobînda urcase la 6,3%, de la 5,9%. Cele două măsuri ale băncii cumulează o creştere de dobîndă de 1,1 puncte procentuale.