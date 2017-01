Încălzirea Atlanticului dă un impuls alizeelor din Pacific

O încălzire rapidă a apelor Oceanului Atlantic, cauzată probabil de încălzirea globală, a provocat intensificarea alizeelor în zona ecuatorială a Oceanului Pacific, unde, în prezent, vântul atinge un nivel nemaiîntâlnit din 1860 încoace. Acest fenomen a cauzat răcirea apelor Pacificului tropical, ceea ce a accentuat seceta în California (SUA), a făcut să crească nivelul apei de trei ori mai repede decât media mondială în Pacificul de Vest și a frânat creșterea temperaturilor medii globale de suprafață începând din 2001. ”Am constatat cu surprindere că principala cauză a tendinței climatice din Pacific din ultimii 20 de ani și-a avut originea în Oceanul Atlantic”, afirmă Shayne McGregor, de la Centrul ARC Centre of Excellence for Climate System Science (ARCCSS) al Universității New South Wales din Sydney, Australia. ”Se arată cum schimbările climatice dintr-o parte a lumii pot avea ample repercusiuni în întreaga lume”, adaugă cercetătorul.

Intensificarea fără precedent a alizeelor din Pacificul ecuatorial din ultimii 20 de ani îi derutase pe cercetători. Inițial, s-a crezut că această intensificare era un răspuns la variabilitatea Pacificului, însă forța vântului era mult mai puternică decât era de așteptat. Încălzirea rapidă a bazinului Oceanului Atlantic a creat neașteptate diferențe de presiune între Atlantic și Pacific, ceea ce a amplificat forța alizeelor din Pacificul ecuatorial. Cercetătorii nu se așteaptă ca diferența de presiune existentă între cele două bazine oceanice să dureze. Este greu de spus când va înceta tendința de răcire a Pacificului. Un amplu fenomen El Nino poate totuși contribui la o situație mai sincronizată de încălzire între oceanele Atlantic și Pacific.